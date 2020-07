Castel Guelfo: automobilista ‘nervoso’ denunciato per minaccia aggravata e alterazione di armi

Un trentaduenne italiano è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo per minaccia aggravata e alterazione di armi. E’ successo durante un’attività investigativa che i militari hanno avviato per risalire all’identità di un automobilista irascibile che aveva sparato dei colpi di pistola dal finestrino di un’auto per intimorire un’altra automobilista con cui aveva avuto una lite per una mancata precedenza verificatasi in via San Carlo, nei pressi di Castel Guelfo.

Spaventata a morte dall’accaduto, la malcapitata, una cinquantunenne italiana, ha informato subito la Centrale Operativa del Numero Unico di Emergenza “112”. Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo hanno rintracciato l’automobilista ‘nervoso’ nelle vicinanze, identificandolo in un trentaduenne italiano. Sottoposto a una perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola a salve, sprovvista del tappo rosso. La pistola è stata sequestrata dai Carabinieri.