Il sindaco di Modena ha ricevuto l’ambasciatore di Bulgaria presso la Santa Sede

Bogdan Patashev, ambasciatore di Bulgaria presso la Santa Sede, è stato ricevuto nel pomeriggio di martedì 21 luglio, a Palazzo Comunale in piazza Grande, dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli con Anna Maria Lucà, assessora a Europa e Cooperazione internazionale. Quella del diplomatico, a Modena due giorni per ragioni di interesse culturale, è stata una visita di cortesia e conoscenza, con l’auspicio di potere in futuro trovare occasioni nuove di amicizia e collaborazione.

Nel corso dell’incontro, nel quale si è parlato di emergenza sanitaria ma anche di vitalità dei territori e di Europa, Patashev si è complimentato con il sindaco Muzzarelli per la bellezza e la cura della città, di cui aveva già visitato in mattinata il Duomo e la Galleria Estense.

Il sindaco e l’assessora Lucà hanno donato all’ambasciatore, dopo una breve visita alle Sale storiche di Palazzo Comunale, il libro fotografico di Franco Fontana “Effetto notte” e una boccetta di Aceto balsamico tradizionale di Modena prodotto nell’Acetaia del Comune.

