Sabato a Correggio concerto del trio Zavalloni-Tonolo-Birro dedicato a “Boris Vian, il poeta sincopato”

Correggio Jazz / Crossroads prosegue sabato 25 luglio nel Cortile del Palazzo dei Principi (ore 20.30, in caso di maltempo Teatro Asioli) con il concerto del trio Zavalloni-Tonolo-Birro dedicato a “Boris Vian, il poeta sincopato” nel centenario della nascita.

Boris Vian è l’intellettuale colto e disincantato dell’esistenzialismo francese, il musicista engagé della prima musica ribelle (è l’autore de Il disertore), il primo ad intuire la grandezza del Jazz, musica che ha frequentato anche come trombettista e chansonnier e alla cui diffusione in Europa ha dato un contributo fondamentale; il suo cimentarsi con poesia, teatro, narrativa, musica sembra quasi evocare una figura rinascimentale trapiantata in pieno ‘900.

Ad omaggiare il ricco, multiforme mondo dello scrittore e musicista, tra jazz, celebri canzoni e poesia, ci sono quindi la voce mirabolante di Cristina Zavalloni, l’ispirato sax di Pietro Tonolo, anche autore e arrangiatore, e l’elegantissimo pianoforte di Paolo Birro, tre intense personalità della musica contemporanea nazionale.

Ingresso. Euro 10 (under 25: Euro 6). E’ obbligatoria la prevendita/prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: Biglietteria del Teatro Asioli, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it (Correggio Jazz è anche su Facebook).

La biglietteria è aperta il martedì e venerdì dalle 17 alle 19, e nei giorni di spettacolo dalle 19.30 all’inizio dell’ultimo spettacolo.

Si rammenta al pubblico l’obbligo di indossare la mascherina all’ingresso, all’uscita e per gli spostamenti nel luogo di spettacolo (una volta raggiunto il proprio posto è lecito toglierla per la durata del concerto) e di rispettare sempre la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone in fila, sia in entrata che in uscita. Si raccomanda di raggiungere il luogo di spettacolo con congruo anticipo, per facilitare gli ingressi scaglionati.