Casalgrande, due donne denunciate per furto al supermercato

Avevano rubato generi alimentari in un supermercato del centro di Casalgrande per circa 300 euro. Identificate dovranno ora rispondere del reato di furto. I fatti risalgono allo scorso mese di febbraio, quando le due donne si erano intrufolate nell’esercizio commerciale da dove ne erano uscite, eludendo i sistemi antitaccheggio, con un bel po’ di generi alimentari. Non paghe, a distanza di circa un mese, le due donne si erano ripresentate nel negozio evidentemente con il medesimo intento, venendo riconosciute dal titolare, perché la volta prima immortalate dalle immagini della videosorveglianza interna, il quale era anche riuscito a rilevare la targa dell’auto con cui si erano date alla fuga.

Con tutti questi elementi, l’esercente si era poi rivolto ai Carabinieri di Casalgrande che avevano avviato l’indagine. Le verifiche sull’auto e una serie di riconoscimenti fatti dai testimoni sono stati sufficienti ad identificare quali autrici del furto una 28enne ed una 25enne, entrambe residenti a Cadelbosco di Sopra. Conclusi gli accertamenti, quindi, ai militari di Casalgrande non è rimasto altro da fare che formalizzare, a carico delle due donne, una segnalazione in stato di libertà alla Procura della Repubblica reggiana, dinanzi alla quale dovranno ora rispondere delle loro malefatte.