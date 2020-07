L’Amministrazione Comunale in merito al blitz antidroga di Nonantola

L’Amministrazione Comunale di Nonantola si complimenta con le Forze dell’Ordine per la brillante operazione antidroga portata a termine nelle ultime ore.

“A nome di Nonantola ringrazio le Forze dell’Ordine- spiega la Sindaca Federica Nannetti – per l’importante operazione giunta dopo una capillare attività di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tutelare i cittadini nonantolani. Oltre a complimentarmi con tutti per il minuzioso lavoro di indagine avviato da tempo assicuro che come Amministrazione Comunale saremo sempre a fianco di militari e agenti di Polizia per rendere ancora più sicura la nostra realtà. Il problema legato alle sostanze stupefacenti non va sottovalutato, soprattutto perché gli ultimi dati indicano un aumento del consumo da parte dei giovani e questa cosa ci preoccupa molto.

Azioni brillanti ed efficaci come questa fanno comprendere ulteriormente quanto sia importante il lavoro delle Forze dell’Ordine. Ancora grazie a nome di tutta Nonantola”.