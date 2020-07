Lunedì 27 luglio la prossima riunione del Consiglio comunale sassolese

Si svolgerà lunedì prossimo, 27 luglio, la prossima seduta del Consiglio Comunale convocata per le ore 20,30 dal Presidente Luca Caselli presso la Sala Consigliare di via Pretorio. Saranno 5 i punti all’ordine del giorno dei quali 4 interrogazioni.

Si inizierà con l’interrogazione a firma del consigliere Savigni ed altri (Partito Democratico) e altri ad oggetto: “Azioni messe in campo per la riapertura delle scuole”.

Si proseguirà con l’interrogazione a firma del consigliere Lenzotti e altri (Partito Democratico) avente ad oggetto: “-55 giorni all’apertura delle scuole. Quale soluzione per il transito dei mezzi di trasporto scolastico sul ponte della Veggia?”

La terza interrogazione è a firma del consigliere Capitani e altri (Partito Democratico) avente ad oggetto: “Percorso ciclopedonale di collegamento tra via Regina Pacis e via Vittime 11 Settembre: qual è lo stato di avanzamento lavori?”

L’ultima interrogazione è a firma del consigliere Mesini ed altri (Partito Democratico) ad oggetto: “Quale progettazione è in campo su via Respighi?”

Terminate le interrogazioni il Consiglio Comunale tratterà la “Variazione al bilancio 2020-2022, applicazione del risultato di amministrazione 2019 e modifica al programma delle opere pubbliche 2020-2022”.

Per ottemperare alle normative di contenimento Covid-19, la seduta sarà a porte chiuse e non sarà ammessa la partecipazione del pubblico che potrà, però, assistere in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Sassuolo, la pagina Facebook ed il sito internet istituzionale.