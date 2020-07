Maltempo sull’area metropolitana di Bologna: notte di interventi per i Vigili del fuoco

Questa notte, a partire dalle 00:30, i vigili del fuoco sono stati impegnati per numerosi interventi a causa del maltempo, una ventina i soccorsi. Le zone più colpite: Molinella, San Pietro in Casale e Malalbergo, Baricella, San Giovanni in Persiceto. Le squadre hanno operato con elettropompe e motopompe per svuotare qualche scantinato e sottopasso, come a San Pietro in Casale, il sottopasso della Stazione in via XXIV Maggio. Rimossi diversi rami pericolanti o alberi abbattuti dal vento.

Questa mattina a Budrio in via Fondazza (foto), sono stati messi in sicurezza dei pali della corrente elettrica, resi pericolanti dal vento forte dellanotte; a San Giorgio di Piano invece la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta, su richiesta della polizia locale, per un albero sulla strada in via Chiesa.