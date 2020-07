Nidi Bologna, approvata la prima graduatoria per l’anno educativo 2020/2021

ochIl Comune di Bologna ha approvato la prima graduatoria dei nidi d’infanzia per l’anno educativo 2020/2021: su 1.961 domande valide presentate, 1.423 hanno avuto risposta positiva (pari al 72,6%, percentuale lievemente più alta rispetto alla prima graduatoria dell’anno scorso). All’approvazione della graduatoria, elaborata sulla base dei punteggi attribuiti ai diversi parametri previsti nel Regolamento (carichi familiari, lavorativi e situazione economica), è associata l’assegnazione dei posti disponibili nei nidi comunali e in quelli privati la cui convenzione prevede l’assegnazione attraverso la graduatoria comunale.

L’ammissione ai nidi è stata calcolata sulla base dei posti disponibili prima dell’emergenza sanitaria: sulla base delle informazioni contenute nelle linee guida ministeriali finora pubblicate, è ragionevole infatti confidare nel mantenimento dell’offerta. L’ammissione diventerà dunque definitiva a valle delle linee guida in corso di definizione a livello nazionale per i servizi 0-6 anni e a livello regionale per i servizi 0-3 anni, poiché la definizione più puntuale del numero di posti è subordinata all’adozione di misure organizzative e di sicurezza conseguenti alle disposizioni anti-Covid in esse contenute. Nel frattempo però il Comune di Bologna ha voluto dare una prima informazione alle famiglie, consentendo loro di conoscere il proprio punteggio e la propria posizione in graduatoria (dati visibili su