Reggio E.: le indagini seguite all’arresto di uno spacciatore hanno portato alla luce la fitta rete che l’uomo aveva allestito

Mosse nuove accuse al 42enne albanese, abitante in città, che lo scorso marzo era stato fermato in flagranza di reato. L’uomo, il 3 marzo scorso, era stato tratto in arresto dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Reggio Emilia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violenza a pubblico ufficiale. Sedici i grammi di cocaina allora sequestrati al pusher oltre alle dosi che aveva ceduto ad un acquirente un attimo prima dell’intervento degli uomini dell’Arma. Non solo.

Dalla perquisizione, infatti, erano spuntati anche un bilancino di precisione, 870 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e due telefoni cellulari che l’albanese aveva con se. È stata proprio l’analisi dei due telefoni che ha fatto rilevare come il 42enne in realtà aveva articolato una fitta rete di spaccio nel quartiere cittadino dove abita, che andava avanti quantomeno dall’inizio dello scorso anno. Numerosi i contatti analizzati, grazie ai quali sono emersi i nomi di molti acquirenti che, una volta interrogati, non hanno potuto far altro che confermare quanto già avevano evidenziato le indagini.

Semplice il sistema utilizzato. Il pusher veniva prima contattato telefonicamente dagli assuntori. Alle brevissime conversazioni seguivano una serie di “squilli” che servivano a confermare l’incontro pattuito dove poi avveniva lo scambio. Conclusi gli accertamenti, i Carabinieri della Sezione Operativa di Reggio Emilia hanno ora reso edotto di quanto emerso l’Autorità Giudiziaria reggiana. Gli assuntori identificati, una decina in tutto, sono stati segnalati amministrativamente.

(foto di quanto sequestrato durante l’arresto a marzo)