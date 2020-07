Reggio Emilia: abbattimento di due alberi instabili e pericolosi da parte del servizio ambiente del Comune

Per garantire le pubblica incolumità, nei prossimi giorni il servizio ambiente del Comune procederà all’abbattimento di due alberi le cui condizioni di salute e stabilità sono fortemente compromesse.

Si tratta, in un caso, di una quercia posta su un’area pubblica in via dei Combattenti a Rivalta. L’albero nel tempo ha subito un progressivo deterioramento dei tessuti meccanici di sostegno e un forte deperimento vegetativo che ha portato al disseccamento di una porzione considerevole della sua chioma. La gravità delle lesioni rilevate è quindi tale da rendere inevitabile la sua rimozione.

Nel secondo caso, a essere abbattuto sarà invece un albero posto nel parco di via Montecisa nei pressi del recinto delle caprette. Anche in questo caso le condizioni dell’esemplare, che appare totalmente secco, sono tali da rendere necessario l’abbattimento.