Si svolgerà questa sera, a partire dalle ore 18,30 presso la sala urbanistica del Comune di Sassuolo al direzionale “I Quadrati” in via Decorati al Valor Militare 30, la seduta della Seconda Commissione consigliare, “Territorio e Ambiente”.

Congiuntamente alla rispettiva Commissione Consiliare del Comune di Casalgrande verrà presentata la relazione tecnica in materia di messa in sicurezza e condizione strutturale del Ponte Veggia, come da impegno preso nell’ultimo consiglio comunale.