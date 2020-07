Bologna: Turrita d’Argento a Beppe Caschetto

Il Sindaco Virginio Merola ha deciso di conferire la Turrita d’Argento al produttore cinematografico Beppe Caschetto, fondatore della ITC2000-Management artisti e della IBC Movie. L’onoreficenza sarà consegnata questa sera alle 21.30, sotto lo schermo di Piazza Maggiore, dalla vicesindaca Valentina Orioli prima della proiezione del film Il Traditore, diretto da Marco Bellocchio e coprodotto da IBC Movie.

Si legge nella motivazione “Renzo Renzi, talentuosissimo critico cinematografico della nostra Città (…) sosteneva che a Bologna fosse impossibile produrre i film, perché il cinema è un’arte troppo immateriale, troppo poco concreta per trovare dei produttori nella nostra città. Per gran parte del Novecento, in effetti, è andata così, produrre a Bologna era difficile, se non impossibile. Poi, un ex funzionario della Regione Emilia-Romagna, che aveva scoperto una straordinaria vocazione come manager di artisti, tentò l’impossibile e, nel 1999, produsse il primo film della IBC Movie, E allora mambo! Quella persona era Beppe Caschetto che da allora, di anno, in anno, ha prodotto film sempre più difficili, sempre più esigenti, compiendo il capolavoro, l’anno scorso, di portare Il Traditore al festival di Cannes e Martin Eden a Venezia”.