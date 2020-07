Il Comune di Cavriago si conferma “Città che legge” per il terzo anno consecutivo

Il centro per il libro e la lettura, in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – ha stilato e pubblicato l’elenco di quei comuni che hanno ricevuto il riconoscimento di “Città che legge” per l’edizione 2020/2021. Cavriago è una di queste città: un’amministrazione che supporta la lettura e la cultura promuovendola nel territorio, come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

Sono stati 520 i Comuni che hanno deciso di aderire all’iniziativa, Cavriago fa parte delle 363 città che hanno dimostrato di meritare il riconoscimento, grazie alle rassegne di promozione alla lettura in collaborazione con le scuole (Compagni di viaggio e campionato di lettura), con associazioni (Read more), i servizi quotidiani di prestito e consulenza del Multiplo, la presenza della Giocolibreria Semola, le attività dei gruppi di lettura “Pagina 21” e “Avamposto fuorilegge”.

Soddisfatta l’assessora alla cultura Martina Zecchetti – “Questa qualifica riconosce l’impegno dell’amministrazione comunale, delle librerie e delle associazioni, dei cittadini e delle cittadine di Cavriago nella promozione della lettura. È per noi un importante riconoscimento che ci conferma che stiamo facendo investimenti importanti per la crescita e il benessere sociale e culturale della nostra comunità.”

Per maggiori info: 0522/373466, Multiplo Centro Cultura, www.comune.cavriago.re.it/multiplo