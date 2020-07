L’Emilia e una notte prosegue alla Corte Ospitale di Rubiera con “Walter, i boschi a nord del futuro”

L’Emilia e una notte 2020, la rassegna estiva ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue martedì 28 luglio 2020, alle ore 21.30, con ‘Walter, i boschi a nord del futuro’, uno spettacolo dei Fratelli Dalla Via, con Marta Dalla Via, Diego Dalla Via e Elisabetta Granara.

Biglietto intero € 12; ridotto under 25, over 65, soci ARCI, soci COOP € 10; ridotto Carta DOC (docenti dell’Emilia Romagna) e studenti universitari UniMoRe € 5.

La prenotazione è obbligatoria: prenotazioni telefoniche al numero 0522621133 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 17, via mail all’indirizzo biglietteria@corteospitale.org, WhatsApp 3282911077.

Biglietti in vendita online su www.vivaticket.it

La biglietteria è aperta a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Lo spettacolo si terrà nel chiostro di Corte Ospitale, in caso di pioggia si svolgerà in Sala Sassi, sempre all’interno di Corte Ospitale.

Gli spettatori potranno accedere solo con mascherina di protezione, da tenere fino al raggiungimento del posto e da utilizzarsi per ogni spostamento. Il pubblico è invitato ad adottare comportamenti responsabili nel rispetto delle linee guida di contenimento della diffusione del Covid-19.