Prosegue “Spilamberto Estate 2020”

Prosegue lunedì 27 luglio la rassegna “Cinema sotto le stelle”, nel Parco della Rocca Rangoni, quest’anno dedicato a film, documentari e registi che raccontano la nostra bella terra: l’Emilia – Romagna. Alle 21.30 proiezione del film “Gli asteroidi”. Una provincia industriale, sconfinata, alienante. Un tempo florida, ora profondamente segnata dalla crisi economica. Provincia di campi allargati e capannoni dismessi, è l’universo in cui gravitano Pietro e il suo amico Ivan, diciannovenni in conflitto con la famiglia, con la scuola, con tutto.

Sullo sfondo una serie di furti nelle chiese, compiuti dall’inafferrabile “banda dei candelabri”, e l’incombere di un grande asteroide, monitorato dalla stazione astronomica della zona perché in procinto di passare molto vicino alla Terra. Presentato al Festival di Locarno 2017. Giovedì 30 luglio alle 21.30 ancora “Cinema sotto le stelle 2020” nel Parco della Rocca Rangoni. Appuntamento dedicato a più piccoli con il film d’animazione “Alice nel Paese Delle Meraviglie”. Dall’omonimo romanzo di Lewis Carrol, un film la cui forza risiede nel gusto delle cose folli. Una bambina di sette anni di nome Alice viene incuriosita da un coniglio affrettato. Quest’ultimo conduce la fanciulla in un mondo fantastico popolato da personaggi particolari.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione dal sito www.comune.spilamberto.mo.it senza assegnazione del posto).

In caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate nel mese di settembre.

Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura tel. 059/789966 cultura@comune.spilamberto.mo.it www.comune.spilamberto.mo.it (dove si trova il link ad Evenbrite).

Martedì 28 luglio spettacolo di burattini nell’ambito de “I martedì di Piazza Leopardi”. Alle 21 “Varietà Prestige” con Francesca Zoccarato. Mitzi, un’elegante clown felliniano, vi porterà nel suo mondo di fantasie retro, manie surreali e sogni reali. Accanto a lei, i suoi soci di legno: marionette dall’apparenza innocente, ma chi manipolerà chi? Chi sarà il vero protagonista di questo spettacolo? Un omaggio al mondo del Café Chantant; quando le persone cercavano l’incanto e gustavano la dolcezza che l’Arte Varia sapeva donare. Prenotazione obbligatoria al 347 4910867.

Mercoledì 29 luglio alle 21.15 “Cinema Estate 2020” con “Diario di una chiappa” all’Oratorio S. Filippo Neri, via Monache a cura dell’Associazione Amici del Fabriani e Bop Area. Sempre mercoledì 29 luglio alle 18 Passeggiata Balsamica a cura della compagnia teatrale Koinè. Percorso d’ascolto in silenzio attraverso il centro storico di Spilamberto

alla ricerca dei suoni della produzione dell’aceto balsamico.

La passeggiata sensoriale si conclude presso il Museo del Balsamico Tradizionale con una degustazione teatralizzata in cuffia e con l’assaggio dell’aceto DOP.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Iscrizioni allo 059/781614 oppure

info@museodelbalsamicotradizionale.org. Ritrovo e inizio percorso dalla Rocca Rangoni alle 18. Termine passeggiata al Museo del Balsamico Tradizionale.

Giovedì 30 luglio alle 18 nel Parco del Guerro di San Vito lettura animata per bambini “Chi è il più forte” (3-6 anni). Letture a cura di Sara Tarabusi, Libreria per ragazzi Castello di Carta. Prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti): 059/789966 – cultura@comune.spilamberto.mo.it. Portare una coperta o un tappetino per ascoltare le letture rispettando le distanze di sicurezza.