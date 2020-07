Attorno alle 23.30 di ieri sera, un pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Carpineti è intervenuta in località Le Casette, a causa di un incidente stradale.

Sul posto i militari hanno potuto rilevare che un uomo residente in provincia di Massa Carrara, alla guida di una Fiat Panda, che per cause ancora in corso di accertamento era uscito di strada andando a collidere contro la roccia. L’uomo, soccorso da personale del 118, è stata trasportato al Pronto Soccorso di Reggio Emilia.