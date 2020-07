Cornicione pericolante in via Castiglione, intervengono i vigli del fuoco

Intorno alle 11.00 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Castiglione, in città, per un cornicione pericolante. La chiamata è stata effettuata al 115 dalla polizia locale. La squadra VF è giunta sul posto con due mezzi. Con l’ausilio dell’autoscala i vigili del fuoco hanno rimosso le parti distaccate che rischiavano di cadere sulla strada, mettendo in sicurezza l’intero scenario. Sul posto, naturalmente, insieme ai vigili del fuoco gli agenti della polizia locale di Bologna.