Servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato e della Municipale a Sassuolo.

Nella serata di ieri, personale del Commissariato di Sassuolo unitamente a personale della Polizia Locale e di una unità cinofila della Polizia di Stato, hanno effettuato dei controlli straordinari del territorio in quattro parchi cittadini.

I controlli hanno interessato il parco“Amico”, il parco “Arcobaleno”, il parco “Le Querce” ed infine il parco ex “Edil Carani”, tale attività ha portato all’identificazione di 20 persone, di cui 14 stranieri, 11 dei quali gravati da precedenti penali e di polizia.

Un cittadino marocchino, privo di documenti di soggiorno e clandestino sul territorio nazionale è stato identificato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’emanazione e la notifica di un provvedimento di espulsione.

All’interno del “Parco Arcobaleno” sito in questa via Guicciardini, grazie al prezioso apporto del cane “BARAK” sono stati rinvenuti, nella cavità di un albero e in un cestino dei rifiuti, due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso totale di 15, 4 grammi.