Campionati regionali di nuoto in vasca lunga

In attesa di poter tornare ad affrontare competizioni internazionali, il nuoto nazionale riparte. Stravagante ma inevitabile, la gestione dei campionati regionali in vasca lunga. Sono ufficiali i programmi delle finali che si svolgeranno in concomitanza nelle serate di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 nelle piscine individuate idonee: Stadio del nuoto Riccione, piscina Stadio di Bologna e le Dogali a Modena.

Le gare sono a porte chiuse, con solo atleti, tecnici e personale autorizzati ad accedere sul piano vasca, con particolare attenzione su distanziamento e uso delle mascherine.

Al termine delle manifestazioni regionali sarà stilata una graduatoria dei tempi ottenuti in base alla quale verrà assegnato il titolo nazionale per ciascuna categoria e distanza di gara.

I tempi ottenuti saranno validi anche per il conseguimento eventuale dei tempi-limite di ammissione al successivo 57° Trofeo “Sette Colli” valido quale Campionato Italiano Assoluto ed in programma dall’11 al 13 agosto al Foro Italico di Roma.