Domani il ritrovo della nuova Green Warriors Sassuolo

Centoquarantaquattro giorni dopo il suo ultimo impegno ufficiale, la Green Warriors Sassuolo è pronta per alzare il sipario su una nuova stagione, la terza con la formazione sassolese ai nastri di partenza. Domani pomeriggio le giocatrici e lo staff neroverde si ritroveranno come di consueto in Palestra alla Consolata per dare ufficialmente inizio alla stagione 2020 – 2021.

Per quanto riguarda la preparazione, le neroverdi inizieranno lunedì con i test fisici di routine e con una seduta pesi. Da martedì, le ragazze di coach Barbolini cominceranno a fare sul serio, alternando gli allenamenti con la palla alle sedute di pesi. La ripresa delle neroverdi sarà graduale e le ragazze interamente a propria disposizione le giornate di sabato e domenica.