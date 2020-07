Incendio di un fienile ieri sera a Monghidoro: distrutte 200 rotoballe

Ieri sera poco dopo le 21:30 un incendio di grandi dimensioni ha interessato duecento rotoballe di fieno, accatastate e coperte con un telo, presso un’azienda agricola in via Villa di Mezzo a Monghidoro, di proprietà di due cinquantacinquenni italiani imprenditori agricoli. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre (15 unità) e autobotti. L’intervento è ancora in corso, una squadra è rimasta sul posto tutta la notte per controllare che le fiamme non si propagassero. Non si lamentano feriti, soltanto danni materiali.

Sul posto, oltre al 115, i Carabinieri della Stazione di Monghidoro e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena, che assieme ai vigili del fuoco dovranno valutare le cause che hanno innescato il rogo.