Salvador Sobral in concerto per festival Crossroads l’1 agosto a Correggio

I concerti di Crossroads “Reloaded”, il festival itinerante organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, proseguiranno nel Cortile del Palazzo dei Principi di Correggio tutti i sabati di agosto. Il cantante portoghese Salvador Sobral sarà il protagonista del live dell’1 agosto, accompagnato da Max Agnas al pianoforte, André Rosinha al contrabbasso e Bruno Pedroso alla batteria. Come per tutti gli altri appuntamenti di Crossroads a Correggio, anche questa serata si svolgerà con una doppia esibizione: il primo set inizierà alle 20:30, il secondo alle 22:30. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti per ogni set: prezzo unico euro 14; ridotto under 25 euro 8.

Fratello minore di Luísa Sobral, anche lei tra i protagonisti di Crossroads 2020, Salvador Sobral è balzato all’onore delle cronache musicali internazionali nel 2017, con la vittoria dell’Eurovision Song Contest (con la canzone Amar pelos dois, scritta dalla sorella, e tra l’altro col più alto punteggio mai raggiunto nella storia del concorso). Un trionfo di cui si parla ancora oggi, in un settore dove solitamente è rapido il turn over di artisti e canzoni: merito certamente del suo essere estraneo al pop di rapido consumo. Salvador appartiene piuttosto al fronte dei cantautori, i suoi testi scandagliano sentimenti veri e personali, gli arrangiamenti flirtano con sonorità ricercate, jazz-compatibili.

Nato a Lisbona nel 1989, Salvador Sobral muove i primi passi da cantante tra apparizioni televisive e oscuri concerti. Poi nel 2016 pubblica l’album d’esordio (Excuse Me) al quale fa seguito la partecipazione al portoghese Festival da Canção, la cui vittoria gli apre le porte per il concorso europeo. Purtroppo, dopo quell’affermazione, la sua carriera si interrompe bruscamente a causa di problemi di salute. Dopo un trapianto di cuore, nel 2019 torna con l’album Paris, Lisboa. E la sua attività riprende slancio.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it -Teatro Asioli, tel. 0522 637813 – e-mail: info@teatroasioli.it, website: www.correggiojazz.it – www.teatroasioli.it

Indirizzi e Prevendite: Correggio (RE): Cortile Palazzo dei Principi, Corso Cavour 7; Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Informazioni: tel. 0522 637813, e-mail info@teatroasioli.it.

PREVENDITA/PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA c/o biglietteria Teatro Asioli, aperta il martedì e venerdì ore 17-19 e i giorni di concerto 19:30-22:30.

Prevendita on-line: www.teatroasioli.it, www.crossroads-it.org.