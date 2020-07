I Carabinieri di Pavullo nel Frignano, impegnati ieri a Modena per un servizio esterno in occasione del concerto di Piazza Roma, hanno identificato e proceduto per atti osceni in luogo pubblico nei confronti di un 65enne. L’uomo è stato notato da alcuni passanti masturbarsi nella vicina piazza San Domenico. I militari sono immediatamente intervenuti individuando la persona, identificandola e procedendo di conseguenza.