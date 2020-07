I territori ad alta attrattività logistica nella Città metropolitana di Bologna i risultati di una ricerca di Nomisma

Si è svolto ieri un seminario riservato ai Sindaci i cui territori sono identificati dal Piano urbano della Logistica sostenibile previsto dal PUMS della Città metropolitana di Bologna quali HUB della grande logistica. L’incontro dal titolo “I territori ad alta attrattività logistica nella Città metropolitana di Bologna. Sviluppo economico, attrattività di investimenti e lavoro” è stato promosso dall’Area sviluppo economico della Città metropolitana congiuntamente a Nomisma.

L’appuntamento si è aperto con un’introduzione di Fausto Tinti, vice sindaco della Città metropolitana di Bologna che ha presentato le principali azioni sul tema dell’attrattività degli investimenti e il lavoro, tra cui il Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile che sta promuovendo il Sindaco metropolitano Virginio Merola, il nuovo servizio Invest in Bologna per l’attrazione di nuovi investimenti e le Intese per la buona occupazione.

Successivamente è stata presentata una ricerca curata da un gruppo di lavoro di Nomisma (Sara Chinaglia, Marco Marcatili, Lucio Poma, Boris Popv), che ha tratteggiato i profili dei principali players nel settore della logistica sia a livello nazionale sia in area metropolitana per arrivare a definire le innovazioni che stanno vivendo le aziende della logistica.

Nel corso dell’incontro Fausto Tinti ha affermato: “La logistica si connette con la promozione di nuovi investimenti sostenibili per il territorio, dell’innovazione e della qualificazione del sistema produttivo, dello sviluppo di occupazione stabile e di qualità. Per questo – aggiunge – ho proposto ai Sindaci coinvolti di favorire l’insediamento di aziende in una logica di nuovi e buoni investimenti sull’Area metropolitana di Bologna. L’approccio virtuoso è quello che seleziona i migliori investimenti per il nostro territorio e che cura la qualità̀ e la tutela occupazionale. Per fare questo le azioni che dobbiamo incentivare riguardano l’attrazione di buoni investimenti tramite la clausola modello degli accordi attuativi che abbiamo posto all’attenzione dei Sindaci per intese che rinforzino piani di welfare, formazione dipendenti e tutela dei lavoratori fragili”.

Hanno partecipato all’incontro i Sindaci di Castel Guelfo, Valsamoggia, Bentivoglio, Malalbergo, S. Pietro in Casale oltre a Marco Monesi, Consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione, Mobilità sostenibile, Viabilità.