Policlinico, upgrade della centrale telefonica: la sera di mercoledì 29 luglio linee telefoniche ridotte

Entrano nel vivo i lavori di aggiornamento della Centrale telefonica che serve tutto il Policlinico di Modena. Mercoledì 29 luglio, dalle 20:00 alle 22:00, avverrà lo switch off e l’attivazione della nuova centrale telefonica. Durante tale aggiornamento, rimarranno attivi solo alcuni numeri telefonici essenziali per l’utenza e saranno in funzione modalità di comunicazione alternative tra i reparti. Il centralino, 059.422.2111 sarà attivo.

La scelta di un orario serale è stata effettuata proprio allo scopo di limitare i disagi e i disservizi. L’aggiornamento consentirà di adeguare la rete telefonica del Policlinico alle nuove esigenze tecnologiche.