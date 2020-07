A Fiorano effettuati sopralluoghi e riunioni tecniche per il rientro degli studenti in aula il 14 settembre

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha messo a dura prova il sistema educativo-scolastico nazionale: bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insieme alle loro famiglie, hanno sicuramente pagato uno dei prezzi più alti in termini di sacrifici.

Da oltre un mese, il Comune di Fiorano Modenese e gli Istituti Comprensivi “Fiorano 1” e “Francesca Bursi” stanno lavorando in stretta sinergia, al fine di riportare tutti gli studenti fioranesi nelle aule il prossimo 14 settembre.

Sono stati effettuati sopralluoghi in tutti i plessi e riunioni tecniche per definire nel pieno rispetto delle norme vigenti e in sicurezza le migliori soluzioni possibili per le scuole, per preparare un rientro in classe in presenza, tutti i giorni e con i servizi necessari per un corretto svolgimento del nuovo anno scolastico, salvaguardando il regolare utilizzo delle palestre.

L’obiettivo per il nuovo anno scolastico è semplice: la scuola prima di tutto, e prima di tutto tutti a scuola!