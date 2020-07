Fuga di gas da un autocarro in un parcheggio ad Ozzano Emilia

Intorno alle 14 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ozzano dell’Emilia per una fuga di gas (metano liquido GNL) dal serbatoio di un autocarro fermo per le operazioni di scarico delle derrate destinate ad un supermercato sito sulla via Emilia. Intervenute due squadre ed il nucleo NBCR dei vigili del fuoco. Messa in sicurezza l’area ventilando per disperdere eventuali sacche di gas ed evacuato il supermercato a scopo precauzionale.

Sul posto oltre il 115 anche i carabinieri e la polizia locale per le competenze del caso. Non ci sono stati feriti.