Sabato 25 Luglio si è svolto il congresso del circolo del Partito Democratico di Fiorano “Martin Luther King”

I motivi delle dimissioni del segretario uscente, Monica Lusetti, sono sia di tipo personale e famigliare che politico: il bisogno di dedicare più tempo alla famiglia si è combinato con la necessità di eliminare la sovrapposizione fra i ruoli di assessore e segretario di circolo. “L’azione del partito non deve appiattirsi sulle scelte dell’amministrazione ma è necessario che il circolo possa esercitare le funzioni di controllo e stimolo al fine di migliorare le politiche amministrative. Una persona terza potrà esercitare meglio questi compiti. Ringrazio chi ha collaborato con me in questi anni negli importanti appuntamenti elettorali che abbiamo affrontato, la riconferma del sindaco uscente Francesco Tosi è stato il punto più alto dell’azione del circolo. Sono anche orgogliosa di aver raccolto, come partito locale, oltre 2.500 euro che abbiamo devoluto all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena durante l’emergenza sanitaria” dichiara il segretario uscente.

A vincere il congresso è Davide Muradore, 28enne fioranese iscritto al partito da un paio di anni, rientrato da poco da un anno di servizio civile in Ecuador, una esperienza decisa e maturata alla luce di due percorsi importanti: la formazione universitaria incentrata sulla cooperazione internazionale allo sviluppo e la formazione personale e spirituale all’interno del Centro Missionario Diocesano di Modena. Il forte desiderio di impegno per la propria comunità, ha spinto Davide a candidarsi e dichiara “Ringrazio gli iscritti per la fiducia e per il lavoro fatto in questi anni e spero di poter dare un contributo positivo alla vita del circolo. Oggi sento risuonare forte le parole PARTECIPAZIONE e RESPONSABILITA’ anche e soprattutto nel tornare a riempire e dare linfa a quel luogo, il partito, come comunità di cittadini partecipativi e responsabili nei confronti del bene comune. Abbiamo bisogno di riempire e dare linfa per contrastare il vuoto che avanza, la spoliticizzazione come regola, l’odio che torna ad essere sdoganato come qualcosa di accettabile.”