Vignola, sabato a Etra Festival Andrea Santonastaso e il duo Sconcerto con la storia di Cirano

La storia di Cirano è un monologo non monologo, un racconto che si disegna, un concerto recitato, un poema narrato in prosa, un’opera teatrale che può uscire dai teatri, insomma uno spettacolo che non rientra in nessuno schema di spettacolo conosciuto ma che li onora e li esalta tutti.

Sabato 1 agosto il Festival, a cura della Fondazione di Vignola, mette in scena questa storia

d’amore nella storica Piazza Contrari dell’antico borgo di Vignola, a partire dalle ore 21:00, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Il Cyrano de Bergerac è un’opera teatrale in cinque atti di Edmond Rostand, scritta e messa in scena per la prima volta nel 1897: la più bella storia d’amore mai raccontata!

Andrea Santonastaso prova a narrare quest’opera teatrale che parla di amicizia, amore gioia e dolore e di ciò che rende unici gli esseri umani: i sentimenti. Lo fa aiutandosi con la sua gestualità e anche con la matita. Cirano è un racconto disegnato, dal vivo, sul palco. Ma per raccontare questa storia ci vuole di più, ci vuole la musica. Quella dal vivo di Andrea Candeli alla chitarra e di Matteo Ferrari al flauto, ossia il Duo Sconcerto. Due musicisti che uniscono la tecnica alla follia e ai sentimenti, in un connubio perfetto per onorare la storia d’amore raccontata.

Etra Festival 2020 prosegue venerdì 7 agosto con il concerto dedicato alla magia e alla sensualità del tango, da Piazzolla a Galliano. L’ensemble di musicisti Tres Por Tango, insieme alla voce magica di Celeste Gugliandolo, finalista di X Factor, eseguiranno un emozionante programma di musiche argentine.

La manifestazione – con la direzione artistica di Andrea Candeli – è organizzata con il sostegno della Fondazione di Vignola e in collaborazione con il progetto SOGNO O SON DESTE, il Laboratorio Musicale del Frignano, Poesia Festival e Artinscena ed è patrocinata dal Comune di Vignola.