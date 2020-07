Storie di sera: venerdì 31 luglio alle 21 al Parco Due di Maranello sono in programma letture ad alta voce per bambine e bambini, fino a 12 anni di età. Le letture sono a cura dei volontari dell’associazione Librarsi, sono gratuite e sono rivolte a bambini e bambine accompagnati da un adulto. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.