Trasporto pubblico: Bargi (Lega), Regione mantenga promesse fatte sui rimborsi

“La Regione tenga fede alle promesse fatte e rimborsi gli abbonati Tper che non hanno potuto usufruire dei servizi di trasporto durante il periodo del lockdown”. E’ quanto chiede il consigliere regionale della Lega ER, Stefano Bargi, che rilancia la denuncia del Comitato Viaggiatori Ferrovia Modena-Sassuolo, che lamenta il mancato rimborso promesso dall’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini.

“E’ bene che la Regione metta in pratica quanto promesso con la delibera di Giunta che fissa gli indirizzi destinati alle aziende di trasporto pubblico per uniformare l’applicazione sul territorio regionale dell’articolo 215 del Decreto Rilancio. La situazione è paradossale – attacca Bargi -: mentre il governo centrale si prende la responsabilità della chiusura e ristora perciò gli abbonati, la Regione insiste nel far pagare agli abbonati la decisione della riduzione del servizio, sebbene questo sia spesso un motivo che lo rende del tutto inutilizzabile”.