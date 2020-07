A Novi manutenzione delle aree verdi

Al fine di prevenire condizioni di pericolo alla pubblica incolumità e garantire una più efficiente viabilità, da giovedì 30 luglio, a venerdì 7 agosto, verranno effettuati all’interno delle strade comunali di via Remesina (primo tratto) e via Siltada operazioni di manutenzione del verde.

I lavori consisteranno nella messa in sicurezza e/o abbattimento di alberature pericolanti o danneggiate in maniera irreversibile collocate in prossimità della carreggiata.

La Ditta esecutrice dei lavori è BELLONI SOLUZIONI PER IL VERDE di Mirandola.

Per consentire all’impresa di operare nel miglior modo possibile e in condizioni di sicurezza verrà emessa ordinanza di chiusura delle due strade nelle giornate da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto dalle ore 7:30 alle ore 18:00.