Ancora maltempo su Bologna e provincia: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio la sala operativa 115 ha ricevuto diverse chiamate per danni da maltempo. Il vento forte e la pioggia in provincia hanno causato diversi danni, specialmente nella zona di Pianoro. Le squadre che sono a lavoro, stanno facendo fronte ad allagamenti di scantinati, garages e magazzini e alla rimozioni di rami pericolanti e alberi abbattuti.

Altri interventi anche i zona San Giovanni Persiceto e Vergato, sulla Porrettana, sempre alberi caduti a causa del forte vento. E ancora alberi abbattuti e palo pericolante a Castel San Pietro Terme in via Malvezza, Medicina in via San Vitale Ovest e a Monteveglio in via Ca’ Agostino.

In via della Cooperazione a Bologna i vigili del fuoco sono intervenuti con autoscala per mettere in sicurezza dei pali.