Atto vandalico nel parco di via Trilussa. Il sindaco Costi ha fatto denuncia per il gesto inqualificabile

La scorsa notte, all’interno del Parco Amicizia Italia – Francia nei pressi di via Trilussa, è stata composta una svastica con assi di legno divelte e posate a terra. L’opera derivante dal gesto inqualificabile è stata rimossa nella prima mattinata, non appena ricevuta la segnalazione di un cittadino che vi si è imbattuto durante la consueta passeggiata nel parco.

L’amministrazione comunale, nelle parole del Sindaco Maria Costi, condanna con fermezza il gesto stupido e sconsiderato di un singolo, che non rappresenta in alcun modo la comunità formiginese. Ciononostante non si può tollerare la gravità dell’accaduto né soprassedere: il sindaco Costi già fatto denuncia contro ignoti, mentre le Forze dell’Ordine si sono messe subito al lavoro per individuare il responsabile.