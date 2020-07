Festival Mundus: i prossimi appuntamenti nel modenese e nel reggiano

Cinque giovani ma già affermati sassofonisti componenti di una delle formazioni orchestrali più note d’Italia alle prese con brani di famosi autori di musiche da film ma non solo. Con il concerto de La Toscanini NEXT Sax Quintet dal titolo “Take Five” continua domenica prossima 2 agosto alle 21.30 in terra modenese la 25^ edizione del Festival Mundus organizzato da ATER Fondazione, il terzo appuntamento in programma a Carpi nella splendida cornice del Cortile d’Onore del Palazzo dei Pio nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria online all’indirizzo: https://www.comune.carpi.mo.it/prenotalacarpiestate/.

Sul palco ci saranno Andrea Coruzzi al sax soprano e bandoneon, Alessandro Salaroli e Luca Crusco al sax contralto, Ethan Bonini al sax tenore ed Eoin Setti al sax baritono. Questo il programma: La Dolce Vita di Nino Rota con arrangiamento di Massimo Ferraguti; New York New York di John Kander; The Entertainer di Scott Joplin; Take Five di Paul Desmond; Lady Be Good di George Gershwin; Tango para mi hermana di Andrea Coruzzi; Blue Rondò à la Turk di Dave Brubeck; Oblivion di Astor Piazzolla.

I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Teatro Comunale in piazza Martiri 72.

“3IO”: un concerto già sold out quello che il Cristina Donà Trio terrà lunedì prossimo 3 agosto alle ore 21.30 nella splendida cornice dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19. Sul palco con la nota e amata cantautrice, anche Saverio Lanza al pianoforte e alla chitarra e Cristiano Calcagnile alla batteria e alle percussioni.

Info su www.iteatri.re.it, telefono 0522.458854 e 0522.458811, mail biglietteria@iteatri.re.it. L’evento è realizzato in collaborazione con Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani nell’ambito del cartellone estivo Restate2020. In caso di maltempo il concerto sarà annullato.

Con questo concerto Cristina Donà si avvale dei suoi più stretti collaboratori per concedersi il piacere di esplorare nuove possibilità espressive. Unire le peculiarità di due fuoriclasse come Cristiano Calcagnile (al fianco della Donà dal 1997, anno dell’acclamato debutto con Tregua) e Saverio Lanza (produttore e coautore degli album di Cristina dal 2011) vuol dire aprire un ventaglio di sonorità infinite dove le canzoni di Cristina possono attingere e fondersi incontrando mondi in continua costruzione.

Immersioni sonore che avvolgono i sensi degli ascoltatori. Con il concerto “The Spiritual Way” – dal titolo del suo ultimo album – che il noto sassofonista Dimitri Grechi Espionoza terrà martedì prossimo 4 agosto alle 21.15 nella splendida cornice del Cortile del Palazzo dei Principi a Correggio in provincia di Reggio Emilia, nel pieno e assoluto rispetto della normativa di contenimento Covid-19.

Biglietto d’ingresso unico 10.00 euro. I biglietti per tutti i concerti di Festival Mundus sono in vendita su VivaTicket. I posti saranno assegnati in base alle disponibilità consentite, vige l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare le mascherine nelle aree comuni. Il personale opererà controlli sull’osservanza delle norme e sull’acquisto dei posti. In caso di maltempo, l’evento si terrà presso il Teatro Asioli in corso Cavour 9. Info e prenotazioni: telefono 0522 637813, mail info@teatroasioli.it, siti www.teatroasioli.it e www.comune.correggio.re.it

Nella penombra delle architetture antiche, il suono del sassofono di Dimitri Grechi Espinoza si rivela nel suo peregrinare attento, in cerca di armonie e risonanze naturali che racchiudano un significato, un segreto. Vere e proprie immersioni sonore che avvolgono i sensi e portano l’ascoltatore a seguire le sue impronte tra un ondeggiare e un vibrare mai fini a se stessi, traboccanti d’immagini e dal sapore ancestrale interiore. Questo terzo capitolo di “Oreb” dal titolo “The Spiritual Way” (Ponderosa Music&Art 2020), registrato, con una tecnica di ripresa innovativa nel battistero di San Giovanni di Pisa è un viaggio sonoro alla riscoperta delle virtù’ umane, a completamento del percorso iniziato nella “Nube” di “Angel’s Blows” (Ponderosa Music&Art 2015) e proseguito attraverso “Re-Creatio” (Ponderosa Music&Art, 2017).

***

Per informazioni generali su tutto il Festival Mundus 2020: telefono 334.6748558, mail mundus@ater.emr.it, sito www.ater.emr.it, pagina Fb festivalmundus