Gruppo Maccaferri, il vice sindaco metropolitano Fausto Tinti questa mattina al fianco dei lavoratori in sciopero

Il vice sindaco della Città metropolitana con delega al Lavoro Fausto Tinti è intervenuto questa mattina, in rappresentanza anche di Regione Emilia-Romagna e Comuni, al presidio dei lavoratori del Gruppo Maccaferri in Piazza Nettuno. La mobilitazione ha coinvolto tutte le aziende metalmeccaniche del Gruppo Maccaferri (Samp, Officine Maccaferri e Seci), in occasione delle sciopero indetto dai sindacati.

“Siamo al fianco dei lavoratori – ha dichiarato Tinti – e insieme all’assessore regionale Colla e ai Sindaci stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione dello storico Gruppo Maccaferri, che presenta un alto livello di complessità, aggravato dal procedimento penale in corso. Il 5 agosto affronteremo la questione nell’incontro già in programma in Regione, alla ricerca di soluzioni che possano tutelare i posti di lavoro e salvaguardare le aziende del Gruppo”.