Seconda tappa di Scintille, spettacoli itineranti a Cavriago

Le calde serate estive si animano a Cavriago con “Scintille d’estate. La musica e le storie accendono Cavriago”, la rassegna organizzata dal Multiplo, il centro culturale del Comune di Cavriago, che porta la musica, le storie e il teatro in giro per il paese.

Venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23,30 la Compagnia di Allorquando accenderà Piazza Lenin e i dintorni con Scintille di storie e teatro “Tipi così”. Performance itineranti con attori e pupazzi di gommapiuma (noti anche come muppets) coinvolgeranno grandi e piccini con narrazioni divertenti in cui Cavriago e i cavriaghesi saranno i protagonisti delle storie raccontate, al confine tra realtà, mito e fantasia. Le performance faranno tappa in Piazza Lenin, via Martiri della Bettola e il piazzale della stazione.

Si tratta del secondo appuntamento della rassegna “Scintille”, che si è aperta giovedì 23 luglio con la musica dal vivo dei Roughgoat nel quartiere Pianella. La serata è stata accolta dai residenti con entusiasmo e curiosità e i cortili si sono trasformati in piazze, le finestre e i balconi in palchi e il quartiere ha vissuto una serata davvero speciale. È stato bello riassaporare tutti insieme il piacere di ritrovarsi ad ascoltare parole e musica, di ripartire come comunità condividendo le emozioni di uno spettacolo dal vivo, di gustare bellezza e cultura.

“Scintille” nasce da una semplice e ingegnosa soluzione: poiché le persone non possono raggrupparsi in grandi eventi, ecco una pedana viaggiante che porta musica e storie per il paese e raggiunge luoghi insoliti e il più ampio numero di persone, con una formula immediata e sicura. Il pubblico può affacciarsi al balcone, assistere alle varie proposte dal cortile di casa oppure scendere in strada per godersi 20 minuti di spettacolo assieme ai vicini di casa.

“Abbiamo voluto sostenere i professionisti della cultura del nostro territorio – spiega l’assessora alla cultura Martina Zecchetti – Anche in questa occasione, sarà la cultura a favorire la ripartenza, a promuovere e rinsaldare la nostra comunità”.

La rassegna prosegue fino al 10 settembre con nuovi appuntamenti, artisti da scoprire e quartieri da esplorare.

Giovedì 20 agosto, la Compagnia di Allorquando presenterà Scintille di storie e teatro “Tipi così”: con narrazioni per attori e pupazzi nel quartiere Roncaglio con soste nel parco del cerchio e in altri punti della zona.

Giovedì 3 settembre, altro appuntamento con Scintille di musica blues, soul e reaggea con Roughgoat: Alessandro Sartori, cajon acustico, e Manuel Setti, chitarra acustica e voce nelle piazze del centro Zanti, Benderi, Mazzini, Govi.

Giovedì 10 settembre, Scintille di canto e musica con la Fabbrica Della Musica di Morena Appodia, nel quartiere San Remo con soste al parcheggio del Multiplo, nel parcheggio de nuovo bar Ivy, in Via Terenziani Poletti.

Ecco che questo progetto è la ciliegina sulla torta degli eventi estivi cavriaghesi: si ricorda che il centro cultura Multiplo, nel rispetto delle norme di sicurezza, propone infatti tutta estate presentazioni di libri, attività per bambini e ragazzi, gli incontri del gruppo di lettura Pagina 21, serate di gioco, Felice chi legge con il TeatrO dell’Orsa, i reportage fotografici di viaggi e tanto altro.

Per maggiori info: 0522/373466, Multiplo Centro Cultura, www.comune.cavriago.re.it/multiplo