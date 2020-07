Tennis: play out A1 maschile, lo Sporting ospita Palermo per la gara di ritorno

Tennis: play out A1 maschile, lo Sporting ospita Palermo per la gara...

Occasione decisiva per lo Sporting Club Sassuolo nel tabellone di play out del campionato nazionale a squadre di A1 maschile. Dopo il pareggio nella gara di andata, la scorsa settimana in terra siciliana, il sodalizio sassolese ospiterà questa domenica il C.T. Palermo per la gara di ritorno, e sarà la sfida del dentro o fuori. Proprio così, permanenza in A1 o retrocessione in A2. Questo vale per entrambe le squadre ma i palermitani, sicuramente, sentiranno di più la pressione di uno Sporting che ha tutte le intenzioni di riconfermarsi nella massima serie anche per il 2021 e che sicuramente metterà in tavola tutte le carte a sua disposizione perché questo si avveri.

Come da copione, il capitano dei sassolesi, Simone Gentili, non ha voluto sbilanciarsi sulla formazione che schiererà, assicurando solamente la presenza di Roberto Carballes Baena e di Enrico Dalla Valle, praticamente l’artiglieria pesante.

L’inizio degli incontri è previsto per le ore 15. Come da protocolli federali non è ammessa la presenza di pubblico, tuttavia sarà possibile seguire l’andamento dell’incontro in tempo reale tramite il live score messo a disposizione dallo Sporting Club Sassuolo sul suo sito istituzionale www.sportingclubsassuolo.it.