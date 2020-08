F1: qualifiche GP Gran Bretagna, seconda e quinta fila per Charles e Seb

Charles Leclerc e Sebastian Vettel prenderanno il via rispettivamente dalla quarta e dalla decima posizione sullo schieramento di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna che prenderà il via domani alle 14.10 locali (15.10 CET) sulla pista di Silverstone.

Q3. Sia il pilota monegasco che quello tedesco sono arrivati alla fase decisiva con due treni di pneumatici Soft nuovi a disposizione. Nel primo tentativo Charles ha fermato i cronometri su 1’26”013, mentre Seb ha ottenuto 1’26”339. Dopo aver cambiato le gomme le SF1000 sono tornate nuovamente in pista e Leclerc è stato autore di un ottimo giro, percorso in 1’25”427, che gli ha permesso di migliorarsi di sei decimi e di agguantare la quarta posizione, in seconda fila. Vettel si è invece visto cancellare il proprio 1’26”077 per aver superato i limiti della pista in curva 9 e dovrà dunque prendere il via dalla decima casella dello schieramento.