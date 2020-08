Cade in bicicletta lungo un sentiero nella zona del Corno alle Scale

Un 71enne residente a Monsummano Terme (Pt), assieme ad alcuni amici si è avventurato in bicicletta nella zona del Corno alle Scale. Il gruppetto è partito dalla Doganaccia, fino a raggiungere la zona tra lo Spigolino e il monte della Riva. Giunto in un tratto di sentiero molto esposto il 71enne ha perso il controllo della sua e-bike ed è precipitato per alcuni metri, riportando un severo trauma cranico-facciale.

Erano circa le 12.00 quando gli amici chiamano il 118 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa di Bologna ha inviato sul posto l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico stazioni Monte Cimone e Corno alle Scale.

L’elicottero, arrivato sul posto in pochi minuti, ha sbarcato il personale con il verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo una valutazione e la stabilizzazione da parte del medico, il paziente è stato recuperato sempre con verricello e trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.