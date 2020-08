F1, GP del 70° anniversario: Charles quarto, Seb fuori dai punti

Charles Leclerc ha ottenuto il quarto posto nel Gran Premio del 70° Anniversario della Formula 1 che si è disputato sulla pista di Silverstone. Il pilota monegasco ha massimizzato il potenziale della SF1000 ottenendo il miglior risultato possibile in una gara priva di colpi di scena che è stata vinta da Max Verstappen.

Seb. Domenica molto difficile invece per Sebastian Vettel che è finito in testacoda alla prima curva del primo giro ed è poi stato autore di una rimonta che lo ha portato ai margini della zona punti, in dodicesima posizione. Il Mondiale di Formula 1 torna in pista la settimana prossima a Barcellona con il Gran Premio di Spagna in programma domenica 16 alle 15.10 CET.