Binder (KTM) si aggiudica il suo primo podio in MotoGP, terza gara stagionale. Secondo e sul podio per la prima volta Franco Morbidelli, terzo Zarco, quarto Rins. Rossi quinto, Quartararo ha deluso, solo settimo. Vinales quattordicesimo. Fuori dalla top ten, ma in zona punti, Dovizioso e Petrucci.