Wrestling: il duo vichingo dei Wulfkar debutta e vince a ‘Echi di Guerra’

Lo scorso 18 luglio, presso il centro sportivo di Portile, la Wiva Wrestling ha organizzato ‘Echi di Guerra’, spettacolo di Pro Wrestling. Al debutto il duo padre-figlio, Cristian e Damiano Guadagno di Maranello, che all’età di 40 e 12 anni hanno deciso di dedicarsi anche a questa disciplina di sport e spettacolo. La coppia non è nuova agli sport da contatto, Cristian è allenatore di kickboxing e boxe presso i Guerrieri del Tiepido; il figlio Damiano agonista dall’età di 6 anni.

Per variare la classica routine e per il piacere di fare attività col proprio figlio, Cristian ha deciso di seguire Damiano nella sua richiesta di provare il Wrestling, allenandosi con il gruppo della Wiva Wrestling che tiene corsi sempre presso la struttura di Portile. Dopo mesi di allenamenti e in attesa di un ok per ripartire con gli spettacoli, il duo ha affinato l’arte e preparato i personaggi da interpretare. Essendo anche giocatori di ruolo dal vivo, i due hanno deciso di portare sul ring i vichinghi Erik e Felix del Clan Wulfkar che solitamente giocano nelle sessioni di live fantasy.

Ovviamente allo spettacolo non poteva mancare il Clan, e difatti la prima fila è stata invasa da un’orda di guerrieri in armatura pronti a tifare il proprio fratello. Il macht è stato un totale dominio di Erik che non ha lasciato speranze al suo avversario, ‘Guido er meccanico’, che ha dovuto cedere alla furia del vichingo. Oltre la vittoria schiacciante, anche il pubblico ha apprezzato il personaggio e tutto il Clan che era presente allo spettacolo.

In attesa dei prossimi spettacoli potete trovare i video della serata sul canale della Wiva Wrestling su Youtube.