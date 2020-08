Modena: da lunedì seconda fase lavori Hera sulla rete idrica (incrocio via Menotti/via Emilia Est)

Da lunedì 17 agosto, Hera eseguirà il secondo stralcio dei lavori sulla rete idrica di Modena, all’incrocio di via Ciro Menotti con via Emilia Est e via Trento Trieste. Si svolgerà, infatti, il secondo di due interventi programmati di sostituzione di un gruppo di valvole. I lavori, necessari a migliorare ulteriormente il servizio, sono stati suddivisi in due fasi per ridurre al minimo il disagio alle utenze interessate.

Questo secondo intervento, che salvo imprevisti dovrebbe concludersi sabato 22 agosto, comporterà una temporanea modifica della viabilità, già da lunedì 17, con restringimento di carreggiata in corrispondenza del cantiere e divieto di svolta a sinistra, su via Trento Trieste, per i veicoli provenienti da via Emilia Est e diretti verso il centro. Viceversa, non sarà possibile ai veicoli provenienti da via Trento Trieste la svolta a destra su via Emilia Est.

Giovedì 22 agosto, dalle 8 alle 18, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua alle utenze residenti nelle vie Emilia Est (da via Ciro Menotti a via Bonacini), Trento Trieste (da via Emilia Est a viale Moreali).

Le utenze coinvolte sono state preventivamente avvertite sia con appositi cartelli, sia attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.