Prosegue “Spilamberto Estate 2020”: lunedì 17 agosto omaggio a Pupi Avati

Prosegue lunedì 17 agosto la rassegna “Cinema sotto le stelle”, nel Parco della Rocca Rangoni, quest’anno dedicato a film, documentari e registi che raccontano la nostra bella terra: l’Emilia – Romagna. Alle 21.30 proiezione del film di Pupi Avati “Il papà di Giovanna”. Uno sguardo al passato da parte del regista bolognese. Siamo negli anni trenta a Bologna e un insegnante di disegno di un istituto secondario protegge la figlia particolarmente timida e insicura che studia nella stessa scuola, al punto da mettersi nei guai. Coppa Volpi a Silvio Orlando alla 65° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Giovedì 20 agosto alle 21.30 nel Parco della Rocca Rangoni ancora “Cinema sotto le stelle” con una proiezione per i più piccoli con il film d’animazione “La Gabbianella e il Gatto”. Tratto dal romanzo Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare dello scrittore cileno Luis Sepúlveda è il secondo lavoro del regista Kengah, una mamma gabbiano avvelenata dal petrolio, riesce ad affidare in punto di morte il proprio uovo al gatto Zorba, strappandogli tre promesse: non mangiare l’uovo, averne cura finchè non si schiude ed insegnare a volare al piccolo.

Dalle 20.30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno spazio che nasce dall’idea di alcune associazioni per garantire un servizio alla comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme.

La rassegna è organizzata con il contributo della Regione Emilia – Romagna.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione dal sito www.comune.spilamberto.mo.it senza assegnazione del posto).

In caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate nel mese di settembre

Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura tel. 059/789966 cultura@comune.spilamberto.mo.it www.comune.spilamberto.mo.it www.comune.spilamberto.mo.it (dove si trova il link ad Evenbrite).

***

Martedì 18 agosto alle 21 per “I martedì di Piazza Leopardi” spettacolo di Burattini con “Cose da lupi” insieme a Zanubrio, marionette, teatro d’oggetti e d’attore. Cappuccetto rosso, il Lupo e i sette capretti, al lupo al lupo!, i tre porcellini, rivisitate in maniera originale e inconsueta. Lo spettacolo ha come protagonista il lupo delle fiabe nelle sue più famose comparse. Evocando semplici azioni quotidiane si narrano le storie con l’aiuto di oggetti di uso quotidiano sottratti dalla loro normale destinazione e usati in un contesto narrativo, creando immagini ironiche e divertenti.

I luoghi di routine diventano sorprendenti scenari e le semplici azioni, come il fare colazione, portare via la spazzatura, mangiare, lavare o stirare si trasformano in immagini straordinarie che ci accompagnano nelle storie. Prenotazione obbligatoria al 347/4910867.

***

Venerdì 21 agosto alle 18 Passeggiata Balsamica a cura della compagnia teatrale Koinè. Percorso d’ascolto in silenzio attraverso il centro storico di Spilamberto alla ricerca dei suoni della produzione dell’aceto balsamico.

La passeggiata sensoriale si conclude presso il Museo del Balsamico Tradizionale con una degustazione teatralizzata in cuffia e con l’assaggio dell’aceto DOP.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Iscrizioni al numero 059/781614 oppure

info@museodelbalsamicotradizionale.org. Ritrovo e inizio percorso dalla Rocca Rangoni alle 18. Termine passeggiata al Museo del Balsamico Tradizionale.

Tutti i mercoledì dalle 18 alle 23.30 e tutti i weekend (dalle 18 del venerdì alle 23.30 della domenica) “Spilamberto en plein air”: salotti a cielo aperto nel centro storico di Spilamberto. Dalle 18 alle 23.30 musei aperti.

Tutti i giorni, su piazzale Rangoni è possibile ammirare la mostra fotografica organizzata con la collaborazione dell’Associazione Comuni Virtuosi composta da scatti del fotografo Marcello Ginelli, un anticipo di una mostra più ampia “L’Italia che ci guarda” con tutti i ritratti dei Comuni Virtuosi italiani, che ospiteremo il prossimo autunno. Per chi fosse interessato ad acquistare le fotografie, gentilmente concesse a titolo gratuito dal fotografo, sarà possibile farlo su prenotazione scrivendo a cultura@comune.spilamberto.mo.it oppure telefonando allo 059/789966. Poiché il ricavato sarà totalmente destinato al fondo di sostegno delle attività commerciali del territorio, l’offerta è libera a partire da un minimo di 200 euro.