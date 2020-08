Al via i Ludi di San Bartolomeo

C domani i Ludi di san Bartolomeo: festa medievale in occasione del Patrono di Formigine.

Il programma prevede: mercatini a tema a partire dal mattino; in serata, alle 18: spettacolo di tamburelli, un’iniziativa didattica sui rapaci e giochi per i bambini. Alle 20.30 si terrà il corteo in costume, a seguire spettacolo con lanciatori d’ascia e arcieri, equilibrismo e fuoco.

Per le iniziative che si terranno dalle ore 20.30 nelle giornate del 22, 23 e 24 agosto è necessario acquistare un biglietto al costo di 1 euro presso la postazione presente in piazza (a partire dalle ore 19.30). Esenti: bambini fino a 6 anni, disabili con proprio accompagnatore. Il biglietto permetterà l’accesso alla postazione a sedere.

Da ordinanza del Ministro Speranza del 16/08/2020 è obbligatorio l’uso della mascherina. I Volontari della sicurezza e le Forze dell’Ordine controlleranno il corretto svolgimento della manifestazione.

L’evento è organizzato dalla Pro loco “Oltre il castello”, in collaborazione con il Comune. Il programma completo su: www.comune.formigine.mo.it.