Bici elettrica rubata, due denunce per ricettazione

I Carabinieri di Carpi, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena due cittadini tunisini di 57 e 39 anni entrambi residenti a Carpi, per il reato di concorso in ricettazione. Nel primo pomeriggio il proprietario di una costosa bicicletta elettrica si era accorto che ignoti l’avevano asportata dall’area cortiliva dove l’aveva lasciata parcheggiata. I Carabinieri della Stazione di Carpi attivati dalla vittima, sono riusciti in brevissimo tempo ad individuarla presso l’abitazione di uno dei due denunciati, a recuperarla e restituirla al legittimo proprietario.