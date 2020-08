Va a fare una passeggiata con la figlia a S. Anna Pelago alle cascate del Cascadore e viene colta da malore

Una donna di 53 anni residente a Maranello è andata a fare buna passeggiata in compagnia della figlia per raggiungere le cascate del Cascadore. Imboccato il sentiero cai 459 iniziano la salita. Arrivate ormai a poche centinaia di metri dalle cascate la donna si sente male e cade a terra priva di forze ma cosciente.

La figlia chiama il 118 che invia sul posto la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cimone con un infermiere. I tecnici del CNSAS arrivano in zona con il fuoristrada e dopo proseguono a piedi. Dopo 45 minuti di un faticoso avvicinamento raggiungono la paziente, l’infermiere dopo aver valutato i parametri ha richiesto l’intervento dell’elicottero in quanto la paziente era ancora instabile e il tragitto da fare con la barella era molto lungo e impervio. La Centrale Operativa 118 invia sul posto l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS. Valutata dal medico la donna è stata recuperata con il verricello e trasportata al campo sportivo di S. Anna dove ad attendere c’era l’ambulanza che ha provveduto a trasferirla all’ospedale di Pavullo.