Fiumalbo: due giovani in difficoltà recuperati incolumi dal Soccorso Alpino.

Ieri sera i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti, insieme a Soccorso Alpino della Guardia di Finanza in aiuto di due ragazzi di sedici anni residenti a Roma ed in villeggiatura sull’Appennino modenese, inoltratisi nei boschi in cerca di funghi sulle pendici del Monte Cimone, nel versante appartenente al comune di Fiumalbo.

I due si sono accorti di avere smarrito la via del ritorno in un punto particolarmente scosceso ed hanno saggiamente avvisato i soccorsi, inviando le proprie coordinate GPS e facilitando così il compito dei soccorritori. In poco tempo, squadre del SAER e del SAGF ha raggiunto i due minori, e dopo aver constatato l’assenza di problematiche sanitarie i ragazzi sono stati riaccompagnati a valle, dove ad attenderli nel frattempo sono arrivati i genitori. Presenti anche i Vigili del Fuoco.