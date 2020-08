Castellarano, il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) cambia sede

Castellarano, il servizio di Continuità Assistenziale (Ex Guardia Medica) si è trasferito da via Roma n. 57 a via Roma n. 58 negli ambienti della locale sede della Croce Rossa. Modalità e orari di accesso al servizio restano invariati.